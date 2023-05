Chropfläärete Es braucht wieder Zebrastreifen

Kürzlich musste ich bei der Senti-Strassenkreuzung in Kriens – einem relativ grossen Platz, grau in grau, mit Tempo 30 – folgende Beobachtung machen: Ein Bub, vielleicht ein Zweit- oder Drittklässler will mit seinem Trotti die Südstrasse Richtung Hackenrain überqueren. Er ist schon fast in der Strassenmitte, da kommt ein Auto von rechts. Der Bub erschrickt dermassen, dass er blitzartig sein Trotti wendet und zurückfährt auf das Trottoir, von dem er hergekommen ist. Ein riesiger Fehler!

Oh Gott, wenn Gegenverkehr geherrscht hätte! Ein schnell daherfahrendes E-Bike hätte schon für einen schweren Unfall gereicht. Es ist aber nichts passiert. Dennoch geht mir die Geschichte nicht aus dem Kopf. Warum um Gottes willen nimmt man dort die gelben Zebrastreifen weg?! Meines Erachtens haben sie mit dem Tempo nichts zu tun. Tempo 30, 40 oder höher, wir brauchen die Zebrastreifen zu unserer Sicherheit. Seit vielen Jahrzehnten haben sich alle Verkehrsteilnehmer daran gewöhnt. Es hat vorbildlich geklappt. Warum macht man jetzt einen solchen Blödsinn und nimmt die gelben Querstreifen weg? Ende Sommerferien wird wohl wieder am Fernsehen gezeigt, wie eine Maus mit zwei Kindern bei einer Signalanlage über die Strasse gehen will. Die Maus erklärt: «Bei der Ampel müsst ihr stehen bleiben, den Knopf drücken, auf das grüne Männli warten. Dann dürft ihr über die Strasse gehen.» Das ist sehr gut. Stellen wir uns aber die Situation an einer Strasse mit Tempo 30 vor.Die Kinder fragen die Maus, ob sie die Strasse überqueren dürfen. Die Maus antwortet: «Ja, wir haben hier kein Signal, keinen Knopf zum Drücken und kein grünes Männli, und ich sehe weit und breit keinen Fussgängerstreifen. Also könnt ihr gehen.» Die Kinder hüpfen froh davon ... und schon quietschen die Bremsen, Polizei und 144 kommen mit Blaulicht angerast – zu spät.

Martha Stocker-Eicher, Kriens