Chropfläärete Und die Pflegenden?

Am vergangenen Freitag, 12. Mai, war Internationaler Tag der Pflegenden. In der Print- und Online-Ausgabe dieser Zeitung vermisste ich einen Beitrag zu diesem Anlass. Für die vielen Pflegenden wäre ein würdigender Beitrag Anerkennung und Motivation für ihren grossen Einsatz. Für Themen wie Fussball, Fussballchaoten, FCL, Kantons- und Regierungsratswahlen und Nachwahlen, Verkehr, Prominenz, Neutralität, Ukraine und viele andere Themen werden zum Teil in mehreren Ausgaben ganze Seiten gefüllt.

Hans Peter Burri, Kriens