Leserbrief Die Post als Forstbetrieb «Auswüchse des Klimaschutzes», Ausgabe vom 26. Juli

Patrik Müller bringt es in seinem Kommentar vom 26. Juli auf den Punkt: «Die ostdeutschen Lärchen und Fichten entziehen der Luft nicht mehr CO2, nur weil ihre Leistung künftig in der Konzernrechnung der Post verbucht wird.» Viel besser als dieser PR-Gag wäre es, wenn die Post mit dem gleichen Geld alle ihre Gebäude einer umfassenden energetischen Renovation unterziehen würden.

Das ergäbe dann eine echte CO2-Reduktion und erst noch Arbeit in der Schweiz. Aber eine solche Denkweise ist den Managern an der Post Spitze wohl fremd. Höchste Zeit, dass Herr Bundesrat Rösti ihnen einmal die Leviten liest.

Ruedi Lustenberger, Romoos

Mit dem Kauf von 2400 Hektaren Wald im deutschen Bundesland Thüringen spielt die Post ein Real-Monopoly mit einem riesigen Einsatz und null Output. Das ist purer Etikettenschwindel und Verschleuderung von Volksvermögen aus reiner «klimaneutral-Imagesucht».

Mit demselben Investment hier vor Ort könnten mehrfach erfolgswirksamere Massnahmen ergriffen werden. Das wäre wirkungsvoll, sympathisch und würde einen nützlichen Beitrag für unsere Volkswirtschaft leisten.

Wer bezahlt diese fatalen Fehlinvestitionen? Ja wir Brief- und Paketkunden. Es ist langsam absurd, was sich schweizerische Monopol – Staatsbetriebe alles erlauben können. Die Post steht leider beileibe nicht allein da. Niemand in Bern will Verantwortung übernehmen, niemand schaut dieser Misswirtschaft (Planwirtschaft) auf die Finger.

Demnächst werden uns auf der Strasse wieder Dutzende Plakate mit lächelnden Nationalrats- und Ständeratskandidatinnen und Kandidaten mit grossen Versprechungen anlachen. Ich hoffe nur, dass einige davon ausreichend Rückgrat haben, sich in Bundesbern den überheblichen Machenschaften von Staatsbetrieben wirkungsvoll entgegenzustellen.

Otti Rütter, Ballwil