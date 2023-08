Diffuse Logik «Auswüchse des Klimaschutzes», Ausgabe vom 26. Juli

Unsere Post kauft 2400 Hektaren Mischwald in Thüringen.Um klimaneutral zu werden, will sie alle Betriebsfahrzeuge auf Elektroantrieb umstellen. Schön, gut und recht, ich habe nichts dagegen. Aber das ganze ist eine diffuse Logik und den Esel am Schwanz aufgezäumt.

Wo nehmen wir den Strom her, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, nebst allen neuen Wärmepumpen? Überlege jeder bis zum Schluss bevor wir den Esel am Schwanz anpacken, denn er könnte uns einen Hufschlag servieren!