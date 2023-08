Leserbrief Es ist Zeit, dass die VBL einsichtig werden «Subventionsstreit: Herbe Niederlage für die VBL», Ausgabe vom 24. August

Nun ist es also gerichtlich bestätigt. Die VBL haben zu viele Subventionen kassiert. «Die VBL hat (dabei) schuldhaft gehandelt», steht im Urteil auf Seite 25. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde der VBL gegen den Entscheid des Bundesamts für Verkehr in allen wichtigen Punkten abgeschmettert.

Das Urteil ist nicht – wie diese Zeitung schreibt – unerfreulich, sondern ein Desaster. Dass die VBL darin – weil das Gericht wegen Verjährung beziehungsweise Vertrauensverlust einen kleinen Rabatt zugesteht – sogar noch einen Erfolg erkennen wollen, ist unverständlich.

Es ist Zeit, dass die VBL einsichtig werden und das vorliegende Urteil nicht noch ans Bundesgericht weiterziehen. Und dass sie auch die Beschwerde gegen den Entscheid des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) in Sachen 22 Millionen Franken zu viel bezogenen Subventionen zurückziehen. Ansonsten macht sich auch noch der aktuelle VBL-Verwaltungsrat für den Reputationsschaden mitverantwortlich. Es verbleiben noch zwei wichtige Fragen: Aus welchem Topf werden die VBL die zu viel bezogen Subventionen an das Bundesamt für Verkehr (BAV), beziehungsweise an den VVL zurückzahlen? Und: Wie wird das Urteil im anstehenden Straf-Prozess des BAV, des VVL und einer Privatperson gegen unbekannt lauten? Gibt es Verantwortliche für das Handeln im VBL-Debakel?

Karl Heini, Luzern