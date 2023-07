Leserbrief Für Verkehrsberuhigung, aber mit Verstand Zum Leserbrief «Horw: Nötigung der Autolenker an der Bushaltestelle Waldegg», Ausgabe vom 20. Juli

Zum Leserbrief von Edi Röösli, Horw, ist noch einiges zu ergänzen. Nicht nur an Bushaltestellen wird der Individualverkehr behindert. Ein Ärgernis sind auch die meist unnötigen 30er-Zonen, wo ja meist der Rechtsvortritt gilt. Flüssiger Verkehr ist dort nicht mehr möglich. Beispiel Kastanienbaum: Dort haben wir eine 30er-Zone und etwa alle 50 Meter einen unübersichtlichen Rechtsvortritt. Man muss bremsen, beschleunigen und wieder bremsen, obwohl kein Auto naht.

Denn während auf der Hauptverkehrsachse 100 Autos kommen, kommt im gleichen Zeitraum von rechts nur ein einziges. Komme ich auf der Hauptachse, muss ich Lärm machen, wenn ich herunterschalte und wieder beschleunigen. Auch ein Automat verhindert nicht, dass beim Schalten mehr Lärm entsteht.

Dort, wo wenige Autos von rechts kommen, sollte das Bundesamt für Verkehr unbedingt eine «kein Vortritt»-Signalisation einführen. Das macht den Verkehr flüssiger und schont die Umwelt. Auch in den 30er-Zonen, wo notabene das Auto den Vortritt geniesst (ausser beim Fussgängerstreifen) latschen die Fussgängerinnen und Fussgänger, meist am Handy, einfach kreuz und quer über die Strasse.

In Kurven, wo schlechte Sicht ist, darf man nicht unnötig halten. Doch was machen die Städte? Sie platzieren Hindernisse in Kurven, um den Verkehr zu verlangsamen. Das ist natürlich gesetzeswidrig. Aber die dürfen das ja.

Diese Hindernisse sind nicht nur gefährlich, sie kosten auch viel Geld und tragen zu mehr Umweltbelastung bei. Doch wir Fahrlehrer haben dazu in Bern leider nicht viel zu sagen. Der Fahrlehrerverband leider auch nicht. Wir sind sicher für Verkehrsberuhigung und 30er-Zonen, aber mit Verstand.

Andreas Wespi, Fahrlehrer, Obernau