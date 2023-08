Bundesfeier Bundesrätin Viola Amherd: «Der Sturz passierte vor dem Apéro»

Die Bundesfeier in Luzern zelebrierte Premieren und Altbewährtes. In der fünften Ausgabe hält mit Beat Züsli zum ersten Mal der Luzerner Stadtpräsident eine Ansprache. Mit Bundesrätin Viola Amherd besuchte bereits zum vierten Mal ein Mitglied der Landesregierung die Bundesfeier in Luzern.