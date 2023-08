Leserbriefe ‹Unsere Gesellschaft hat keine christlichen Werte mehr› «Wie Gott aus der Schweizer Politik verschwunden ist» und «Das Kreuz auf dem Bundeshaus ist aus der Zeit gefallen», Ausgabe vom 29. Juli

Es ist interessant wahrzunehmen, dass vor profanen und sakralen Feiertagen in der «Luzerner Zeitung» oftmals das Thema «Gott» im weitesten Sinne thematisiert wird. Jetzt auch wieder vor dem Bundesfeiertag. Ein gewisser Trend ist unabsehbar, Gott bewusst in die Abseitsposition zu bringen. Dafür werden Zeiterscheinungen wie Klimawandel, Genderismus, Künstliche Intelligenz stets hervorgehoben – zu Ersatzreligionen mystifiziert. Und dieser Trend in unserer Gesellschaft ist zum Credo geworden. Und diese falsche und gefährliche Fokussierung wird eines Tages ihren Preis haben. Desorientierung, geistiges Vakuum, seelische Leere. Diese Entwicklung ist schon jetzt deutlich sichtbar.

Unsere Gesellschaft hat keine christlichen Werte mehr – Gier, Macht, Geld haben stattdessen das Zepter übernommen. Bringt uns dies wirklich weiter? Mit deren Auswüchsen werden wir täglich konfrontiert. Weder die Politik, noch die Kirche bieten hier Widerstand. Es geht unserer Gesellschaft – grösstenteils – sehr gut, demzufolge beschäftigen wir uns so bizarr mit all diesen Zeiterscheinungen. Wissenschaftshörigkeit, Besserwisserei, Polarisierung der Ideen und Meinungen dominieren den Alltag. Keinesfalls jedoch die Kardinalfragen unseres Daseins: «Woher kommen wir – warum sind wir da – wohin gehen wir?» Diese werden als bigottisch belächelt und als sektiererisch gebrandmarkt. Aber eines Tages erleben wir unsere Endlichkeit und da sind Ersatzreligionen keine Unterstützung mehr – vielleicht aber ein Gedanke an das Kreuz und so an Gott selbst. Aus verstandesmässigem Hochmut entsteht dann vielleicht endlich Demut – reichlich spät! Aber nie zu spät! Von Herzen,

Rolf Meyer/Trix Meier, Meggen

Beim Kreuz auf dem Bundeshaus handelt es sich um das so genannte Schweizerkreuz und dieses darf nicht mit dem Kreuz, an das angeblich Jesus genagelt wurde, verwechselt werden. Wenn die kluge Schreiberin oder der kluge Schreiberling meint, dass ihr oder ihm eine besonders geistreiche Bildüberschrift eingefallen ist, dann irrt sie oder er sich gehörig. Wenn das Kreuz auf dem Bundeshaus aus der Zeit gefallen ist, müsste folglich auch das Kreuz auf der Schweizerflagge aus der Zeit gefallen sein und die Schweiz müsste sich überlegen, die Schweizerflagge durch eine neue Flagge zu ersetzen.

Peter Helfenstein, Hergiswil bei Willisau