Lesebriefe Wie schützen wir historischen Flecken am besten? Zur kantonalen Abstimmung über die Umfahrung Beromünster am 18. Juni

Der über 500-jährige Auffahrtsumritt in Beromünster hat mich auch in diesem Jahr beeindruckt. Die eleganten Pferde, die gelebte Tradition und das stark verankerte Brauchtum sind eindrücklich. Der historische Flecken Beromünster gibt dem Ganzen ein unverwechselbares und einmaliges Ambiente. Doch der erste, schmucke Eindruck täuscht. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die denkmalgeschützten Häuser massiv unter dem Verkehr leiden. Und kaum sind Reiter und Pferd aus dem Flecken, rollen schon wieder Hunderte von Fahrzeugen durch das historische Ortszentrum. Doch nun winkt Abhilfe. Die Luzerner Kantonsbevölkerung kann sich bei den kommenden Abstimmungen für eine effektive Entlastung aussprechen. Für mich ist das ein klarer Fall. Der Flecken muss so schnell wie möglich entlastet werden, damit die historische Bausubstanz und das grosse kulturelle Erbe nicht noch mehr Schaden nehmen. Ein Ja ist für mich somit eine Selbstverständlichkeit.

Pius Richli, Rain

Als eines der Hauptargumente für die geplante neue Umfahrungsstrasse von Beromünster wird immer wieder auf die Alternativlosigkeit des vorliegenden Projekts verwiesen. Zwar wurden unzählige engere und weitere Umfahrungsvarianten entwickelt und geprüft, dabei wurden aber die am nächsten liegenden Möglichkeiten zur Problemlösung kaum diskutiert: Eine Temporeduktion im Flecken und auf den Zufahrtsstrassen könnte ohne bauliche Massnahmen bereits eine wesentliche Beruhigung und Entlastung bringen. Eine Sperrung der Ochsenkreuzung, welche insbesondere für den Schwerverkehr ein Nadelöhr bedeutet, wäre heute schon möglich, wie dies die Markttage und weitere besondere Anlässe beweisen, bei denen die Durchfahrt durch den Flecken gesperrt ist. Natürlich bräuchte es für eine nachhaltige Lösung weitere flankierende bauliche Massnahmen. Diese würden aber mit Bestimmtheit keine hohen zweistelligen Millionenbeträge erfordern. Zudem könnte man sie auch kurzzeitig und schrittweise treffen oder hätte sie schon lange treffen können. Kurz, das vorgelegte Projekt ist in dieser Form unnötig und viel zu teuer und widerspricht dem aktuell im Kantonsrat diskutierten Verkehrs- und Mobilitätskonzept «Zukunft Mobilität Luzern», das primär auf bessere Nutzung der bestehenden Infrastruktur setzt.

Robert Galliker-Tönz, Beromünster

Die Diskussionen rund um die Umfahrung Beromünster werden leidenschaftlich geführt. Als Gemeindepräsidentin einer Nachbargemeinde interessiert mich vor allem, wovon die gesamte Region und die umliegenden Dörfer profitieren könnten. Beim vorliegenden Projekt sehe ich in erster Linie, dass sich die Sicherheit, insbesondere für die Schulkinder, massiv steigern wird. Davon profitieren nicht nur die einheimischen Kinder, sondern auch jene, die die Kantonsschule in Beromünster besuchen. Weiter steigert sich die Lebensqualität und der Flecken wird als Flaniermeile aufgewertet. Auch von diesem touristischen und wirtschaftlichen Effekt werden die ganze Region, ja, sogar der ganze Kanton profitieren. Darum stimme ich Ja.

Monika Emmenegger, Gemeindepräsidentin Hildisrieden

Ich bin mit den Grünen einig: Das Projekt ist zu teuer. Vor allem aber stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht. Würde tatsächlich der Verkehr im Michelsamt und durch Beromünster reduziert, dürfte das von mir aus sogar mehr kosten. Die veranschlagten 70 Millionen verschieben den Verkehr lediglich um einige hundert Meter an den Rand des Fleckens. Die einen werden von den Emissionen etwas entlastet, andere ihnen neu ausgesetzt. Wie bei Strassenprojekten üblich, dürfte es nach dem Bau der Strasse insgesamt mehr Verkehr geben – und nicht weniger. Das Projekt missachtet auf stossende Weise die Einschätzungen des Bundes gemäss Inventar der schützenswerte Ortsbilder ISOS. Das Umfeld des Fleckens (ISOS Schutzkategorie A – also Priorität schützenswert) wird durch die geplante Kantonsstrasse aufs Gröbste verändert. Und das unwiderruflich. Ein entsprechendes Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK einzuholen, wurde vom Kanton nicht als nötig erachtet. Daher: Sagen Sie Nein.

Regula Heggli, Beromünster