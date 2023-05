Leserbrief 70000 Lärmbetroffene haben Recht auf Schutz Zum Leserbrief «Gegen den zeitgeistigen Trend, einfach mal Tempo 30 einzuführen», Ausgabe vom 22. Mai

SVP-Kantonsrat Daniel Keller ortet einen «zeitgeistigen politischen Trend», auf Hauptverkehrsachsen «ohne umfassende Prüfung anderer Lösungen» Tempo 30 einzuführen. Leider zeigt die Lärmschutzpolitik des Kantons Luzern der letzten Jahrzehnte das Gegenteil: Oft wurde die Einführung von Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme bisher ohne umfassende Prüfung abgelehnt. Das muss sich – dank dem Bundesgerichtsurteil Luzernerstrasse Kriens – nun rückwirkend ändern. Würde sich der SVP-Kantonsrat nur halbwegs ernsthaft mit dem Thema Lärmschutz befassen, wüsste er, dass Strassenlärm massiv gesundheitsschädigend ist.

Er wüsste, dass Tempo 30 eine von mehreren, meist aber die günstigste und einfachste Lärmschutzmassnahmen an der Quelle ist. Er wüsste auch, dass – sind zur Senkung des Lärms unter den Immissionsgrenzwert keine anderen wirkungsvollen Massnahmen möglich – Tempo 30 auf Hauptstrassen aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben aus dem Umweltschutzgesetz und der Lärmschutzverordnung umgesetzt werden muss. Das ist Bundesrecht und lässt sich auch mit einer kantonalen Initiative nicht ändern. Und er wüsste, dass Tempo 30 nur mit einem Gutachten und nach den Vorgaben der Signalisationsverordnung eingeführt werden kann – zum Beispiel aus Lärmschutzgründen – und nicht als «zeitgeistigen Trend». Die über 70000 Luzernerinnen und Luzerner an Kantonsstrassen mit Lärmwerten über dem gesetzlichen Grenzwert haben Anspruch auf den ihnen zustehende Gesundheitsschutz. Diesen Anspruch abwertend als «zeitgeistigen Trend» abzutun und verhindern zu wollen, ist respektlos gegenüber allen Betroffenen, die Tag und Nacht gesundheitsschädigenden Autolärm erdulden müssen. Und es ist auch etwas gar einfach, Tempo 30 andernorts verhindern zu wollen, wenn man selbst im Grünen in einer Tempo-20-Begegnungszone wohnt.

Dominik Hertach, Urheber Lärmschutzklage Luzernerstrasse Kriens