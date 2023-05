Leserbrief Ärger über Managerlöhne: Jetzt braucht es endlich doch eine Einheitskasse «Spitzensaläre bei Krankenkassen: Unsensible ­Kassenmanager», Ausgabe vom 23. Mai

Auf der einen Seite diskutiert man darüber, was ein durch teure Medikamente «geschenktes» Lebensjahr kosten dürfe. Auf der anderen kassieren die Krankenkassen-Chefs unverschämte Saläre und rechtfertigen dies mit tiefem Verwaltungsaufwand. Zwar ist die Zahl der Krankenversicherer in den letzten Jahren deutlich gesunken, aber mit noch immer über 50 Krankenkassen fliessen Jahr für Jahr Millionen in die Brieftaschen der Krankenkassen-Chefs. Sie fehlen dann zum Beispiel bei der Finanzierung teurer, lebenswichtiger Medikamente – was für eine verkehrte Welt!

Dass wir für unsere Sicherheit eine vom Staat organisierte Armee und die Polizei haben und diese mit Steuergeldern finanzieren, stellen nur wenige in Frage. Warum soll der Staat nicht auch unsere Gesundheit verantworten und eine Grundversicherung via Steuern finanzieren? Ich wette, dass damit mehr von unserem Geld in unsere Gesundheit investiert werden könnte! Wem seine Nase nicht gefällt, der oder die könnte dann immer noch mit einer Schönheits-OP dem Chef einer Zusatzversicherung den Rachen stopfen! Zwar wurden alle bisherigen Vorlagen für eine Einheitskasse vom Volk abgelehnt, aber wie heisst es doch so schön: «Steter Tropfen höhlt den Stein»!

Peter Schneider, Herlisberg