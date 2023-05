Leserbrief Auch das gesprochene Wort ist beim Gottesdienst wichtig «Bei Littaus Katholiken rumort es gewaltig», Ausgabe vom 17. April

Seit Jahren betreue ich in Littau eine sehr betagte Frau. Immer wieder kommt das Thema der Gottesdienstgestaltung am Sonntag zur Sprache. Ein kurzer Blick ins Pfarreiblatt zeigt, dass in allen Pfarreien der Stadt Luzern (Irrtum vorbehalten) bekannt gegeben wird, wer diese jeweils innehat, ausser in jener von Littau. Ich erkundigte mich beim Pfarreisekretariat, warum das so sei. Die telefonische Antwort der Sekretärin kam zwei Tage später. Die Antwort des Pfarreileiters laute dahin gehend, dass nicht die Predigt das Wichtigste sei, sondern die Eucharistiefeier, hiess es. Natürlich ist die Feier wichtig, aber von mir aus ist es das gesprochene Wort nicht weniger. Es ist nicht allzu lange her, da sprach ich zu diesem Thema eine Person aus dem Kirchenrat an. Da hiess es: Wir arbeiten daran, es kommt nächstens. Die Frage sei erlaubt: Was heisst das? Wann ist nächstens? Warum müssen wir in Littau wieder ein Sonderzüglein fahren?

Burga Wolbers, 6014 Luzern