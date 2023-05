Leserbrief Auch die Schweiz diskriminiert Minderheiten «Der rechte Kulturkampf ist unschweizerisch», Ausgabe vom 13. Mai

«Die Rücksichtnahme auf Minderheiten» sei «Teil der DNA der Schweiz mit ihren vielen Sprachen und Konfessionen», schreibt Kommentator Christoph Bernet. Das Gegenteil ist der Fall: Auch der Schweizer Bundesstaat hat nach 1848 die Tradition gepflegt, Minderheiten zu diskriminieren – bis 1971 auch die als Minderheit gelesene Bevölkerungsmehrheit der Frauen. Juden erhielten die Niederlassungs- und die Kultusfreiheit erst 1866 – und dies auch erst nach französischem Druck bei der Aushandlung eines Handelsvertrages. Diese Gleichberechtigung schützte nicht-eingebürgerte Jüdinnen und Juden jedoch nicht vor Einbürgerungsverweigerungen – und von 1933 bis 1945 vor antisemitisch motivierten Abweisungen an der Landesgrenze.

Bis in die 1970er-Jahre bekämpfte die Schweiz die Lebensweise von Sinti und Roma und Jenischen, vorangetrieben von einer privaten Stiftung, unterstützt von staatlichen Stellen. Noch länger in Kraft waren Ausnahmeartikel gegen die katholische Kirche, der Bistumsartikel bis zur Volksabstimmung im Sommer 2001. Und heute sind es Muslimas und Muslime, deren Diskriminierung in der Bundesverfassung durch das Minarett- und durch das Burkaverbot festgeschrieben ist. Selbst gegen die Ausschreibung eines seit 2018 jährlich verliehenen Preises für erfolgreich betriebene Islam-Diskreditierung – heute Stop Islamization-Award genannt – erhebt sich kaum Widerspruch, auch nicht in den Medien. Rechtsbürgerliche betreiben in der Tat einen Kulturkampf.

Ihr gesellschaftlicher Einfluss steigt momentan – auch weil sie sich auf die Tradition diskriminierender Vorstellungen berufen können. Zur Tradition gehört auch das beschönigende Zuschreiben angeblich biologisch verankerter eigener «positiver» Eigenschaften.

Hans Stutz, Kantonsrat Grüne, Luzern