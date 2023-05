Leserbrief Beromünster: 70 Millionen Franken für ein unsinniges Grossprojekt «Beromünster: Umfahrung löst Probleme nicht», Ausgabe vom 12. Mai

Am 18. Juni haben wir im Kanton Luzern die Möglichkeit, über die Ost- und Westumfahrung Beromünster abzustimmen. Die Befürworter sprechen gerne von einer «Entlastungsstrasse», in Wirklichkeit handelt es sich um eine reine Verkehrsverlagerung. So wird die Strasse direkt am neuen Standort des Alters- und Pflegeheims vorbeiführen. Nicht weniger als 70 Millionen Franken soll das Projekt kosten.

Bezahlt von Steuergeldern, das ist viel, finden Sie nicht auch? Die Erfahrung lehrt zudem, dass Strassenprojekte nicht billiger, sondern teurer als geplant werden. Bis zur Realisierung werden wohl noch ein paar Millionen Franken dazukommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass neue Strassen mehr Verkehr anziehen. Wollen wird das wirklich? Wurden Alternativen wie Temporeduktion, ein intelligentes Verkehrssystem oder grosszügigere Fahrbahnbreite im Bereich des Ochsen-Gebäudes anlässlich der notwendigen Sanierung und Ähnliches ausreichend geprüft? Nein, der Gemeinderat setzt voll auf die Karte Grossprojekt.

Es ist ein verknorztes Resultat der Planung vergangener Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in denen es die bisherigen Gemeindevertreter versäumt haben, über den Tellerrand der eigenen Gemeinde hinaus zu planen und Industrie- und Gewerbezonen regional statt lokal anzusiedeln. Nun haben wir den Verkehr. Das aktuelle Projekt ist zu gross und verschlingt Unmengen von Kulturland. Es ist zu teuer, wir können das Geld besser einsetzen. Es führt nur zu einer Verlagerung des Verkehrs, so haben noch mehr Anwohner den Lärm vor der Türe. Sie können also mit gutem Gewissen Nein stimmen, damit Geld sparen und den Kanton und die Gemeinde dazu bringen, auf Alternativen zu setzen. Abgesehen davon sind andere Orte genauso oder noch stärker mit Verkehr belastet. Ich denke zum Beispiel an Wolhusen,

Eschenbach, Hochdorf oder Sursee. Stephan Baumeler, Gunzwil