Leserbrief Beromünster: Ein Monster, das sich durch die Landschaft frisst «Beromünster: Umfahrung löst Probleme nicht», Ausgabe vom 12. Mai

Besten Dank an Redaktor Reto Bieri für den sachlichen Bericht zur Mitgliederversammlung der Grünen Luzern in Beromünster. Dort steht alles Wichtige, was gegen diese Umfahrung spricht. Als bekannt wurde, dass eine Umfahrung mit Brücke realisiert werde, dachte ich zuerst, das sei eine vernünftige Sache. Nun, nach dem Besuch des Rundganges des Nein-Komitees war ich schockiert. Ich kann es nicht anders sagen: Die «Umfahrung» entpuppt sich als Monster. Das Projekt frisst sich durch Landschaft, die im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Zone A steht.

Dass in diesem doch eher kleinen Dorf Kreisel gebaut werden sollen, auf denen dreimal die Stiftskirche Platz hätte, ist überdimensioniert und aus der Zeit gefallen, ja eigentlich eine Frechheit. Die Konsequenzen sind abgetragene Hügel und Betonbauten: Absehbar ist auch mehr LKW- und sonstiger Verkehr, also noch mehr Lärm für alle, welche an den geplanten Strassen wohnen. Der Kostenvoranschlag von 70 Millionen Franken wird auch nicht reichen, wegen der momentan happigen Preisaufschläge. Die Bauzeit würde sich über Jahre hinziehen. Die Umfahrung würde auch im Flecken noch lange keine Entlastung, sondern durch die Bautätigkeit noch mehr Belastungen bringen. Wieso nicht jetzt verkehrsberuhigende Massnahmen bei den bestehenden Strassen ergriffen werden, verstehe ich nicht. Es sind genug Ideen vorhanden. Auch die umgrenzenden Orte werden vom Mehrverkehr belastet sein und sind es schon heute. Dass wir dazu öffentlich keine Meinung äussern sollen, ist grotesk.

Claudia Christen Weizenegger, Neudorf