Leserbrief Buchrain: Warum es ein Ja braucht «Buchrain: Parteien für neues Dorfzentrum», Ausgabe vom 2. Mai

Buchrain ist in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Es sind neue Wohnviertel am Rand des Dorfes entstanden. Im Zentrum aber prägen in die Jahre gekommene Bauten das Bild. Das Gemeindehaus muss erneuert werden – und für den Fortbestand des Adlers braucht es eine bauliche Veränderung. Anstatt ein Gebäude nach dem anderen anzugehen, braucht es jetzt eine Gesamtsicht. Diesen Blick fürs Ganze hat die Gemeinde mit dem «Generationenprojekt» angestossen. In einem breit abgestützten Verfahren und mit einem Architektur-Wettbewerb ist ein attraktives Zukunftsbild vom Dorfzentrum Buchrain entstanden. Nun geht es darum, diese Planung fortzusetzen und konkret zu machen. Dafür braucht es Geld, einen «Sonderkredit für die Projektierung Generationenprojekt».

Die fünf Parteien FDP, GLP, Mitte, SP und SVP von Buchrain sind sich einig, das ist gut investiertes Geld. Sie haben sich zur IG Generationenprojekt zusammengeschlossen, um diesen Prozess zu unterstützen. Das ist ein starkes Zeichen an die Bevölkerung. Der Boden im Zentrum unserer Gemeinde ist wertvoll, wir müssen Sorge dazu tragen. Dieser Raum muss sinnvoll zugunsten der ganzen Bevölkerung und der lokalen Wirtschaft genutzt werden. Unbestritten ist auch: Es braucht mehr Wohnraum. Das Potenzial dieser besonderen Wohnlage muss genutzt werden. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft braucht es aber auch attraktive Aussenräume und Plätze für die Begegnung. Insgesamt wird ein zukunftsfähiges Zentrum entstehen, das Buchrain zu einer attraktiven, modernen Wohngemeinde macht. Die IG Generationenprojekt ist überzeugt, dieses Projekt zur Zentrumsentwicklung hat Vorbildcharakter für die gesamte Region. Es ist wichtig, diesen Planungskredit jetzt zu sprechen. Darum empfehlen wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Buchrain, am 18. Juni ein Ja in die Urne zu legen.

Ursula Berset und Armin Niederberger, IG Generationenprojekt Buchrain