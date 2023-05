Leserbrief Chinesen könnten schleichend die Oberhand gewinnen «Chinesische Käufer sollen nicht abgeschreckt werden», Ausgabe vom 11. Mai

Das Bundesparlament will nun plötzlich Kontrollen schaffen, um den Ausverkauf von Schweizer Firmen an Chinesen zu erschweren. Economiesuisse kritisiert Investitionskontrollen beim Aufkauf von Schweizer Firmen durch chinesische Käufer jedoch scharf. Denn chinesische Käufer sollen nicht abgeschreckt werden. Die chinesische Philosophie besteht darin, schleichend die Oberhand in der schweizerischen Wirtschaft – und folglich auch in der politischen Landschaft – zu gewinnen.

Doch das will die geldbesessene Wirtschaft nicht wahrhaben. Einmal im Sattel, könnte es von Staates wegen Sinn machen, chinesischen Staatsangehörigen nach einer erleichterten Einbürgerung den roten Pass zu überreichen. Die Polit- und Wirtschaftsverbandelten wahrten immer ihre Interessen, nur nicht die des Volkes. Beispiel: Im Jahr 2003 bekam die Fifa vom Bundesrat eine Sondergenehmigung zum Erwerb von Stockwerkeigentum, zur Nutzung durch die Spitze der Fifa. Die Öffentlichkeit war darüber im Vorfeld nicht informiert worden. Gleichzeitig warnte der Bundesrat vor einem Wegzug der Fifa ins Ausland. Die Fifa wird bis heute – mit einer Bilanzsumme von einer Milliarde Franken und Tochterfirmen in der ganzen Welt – in Zürich weiterhin wie ein gemeinnütziger Verein besteuert, also gleich wie ein Kaninchenzüchterverein. Eine Parlamentarische Initiative zu einer normalen Besteuerung lehnte das Parlament in Zürich ab. Wie glaubwürdig das ganze Prozedere abläuft und was daraus resultiert, darüber darf gerätselt werden.

Rolf Lötscher, Luzern