Leserbrief Dankbar für den Bruch von Schul-Tabus «Von pädagogischen Heiligtümern», Ausgabe vom 1. Mai

Ich bedanke mich bei Carl Bossard dafür, dass er das Schweigen über die Tabu-Themen der Schule gebrochen hat. Dankbar habe ich zur Kenntnis genommen, dass das Wissen über all das sehr wohl da zu sein scheint und «nur» ein Tabu ist. Tabus können bekanntermassen konstruktiv angegangen werden. Als Eltern machen wir vielfältige Erfahrungen mit der Überladenheit des Schulstoffs. In der Oberstufe finden Matheprüfungen in Abständen von oft nur zwei Wochen statt, mit immer neuen, komplexen Themen. Die letzte Prüfung haben die Jugendlichen noch nicht zurückerhalten, schon steht die nächste an. Das Nachbesprechen von Prüfungen oder das Erstellen von Formelheften hat keine Zeit mehr im gefüllten Stundenplan. Doch darüber reden sollte man nicht, wie Herr Bossard ebenfalls geschrieben hat.

Und was ist mit der Pubertät, die so ihre Umstrukturierung im ganzen Körper mit sich bringt und den Jugendlichen viel abverlangt? Da sehen alle lieber darüber hinweg, sonst wird es wirklich zu kompliziert! Aktuell ist oft von «verhaltensauffälligen Kindern» die Rede. Kinder kommen aber nicht mit einer Verhaltensauffälligkeit zur Welt. Wenn ihr Verhalten stört, sollten wir uns fragen, wie wir die Beziehungen zu den Kindern leben und wie es mit der Unter- oder Überforderung aussieht! Nicht nur zu Hause, sondern überall. Wir können es schaffen, dass unsere Kinder wieder gerne zur Schule gehen und die Lehrpersonen mit Freude und Kreativität ihrer Berufung nachgehen können. Hierzu sollten wir alle, als Gesellschaft, die Familien bei ihren Aufgaben unterstützen, all die heiklen Themen auch in der Schule anschauen und Veränderungen mit neuen Werten angehen.

Manuela Bucher-Renggli, Kriens