Leserbrief Das letzte Tram kommt, aber der Billettkauf ist unmöglich «SBB-Panne: Gratis fahren – und über Bussen verhandeln», Ausgabe vom 23. Mai

Was im Artikel zur Störung im Billettverkauf der SBB am 22. Mai unerwähnt blieb: Der Kauf eines Billetts war wegen eines Wartungsfensters schon zwischen 00:00 und 04:00 Uhr nicht möglich – zum wiederholten Mal. Diese Wartungsfenster werden jeweils nicht im Voraus angekündigt. Erst beim Kaufversuch stellt man fest, dass die Systeme nicht funktionieren. Im Gegensatz zum späteren, ungeplanten Ausfall funktionieren dann auch keine Alternativkanäle. Die SBB-App zeigt diffuse Verbindungsprobleme, während auch die Apps anderer Betriebe Zahlungen zurückweisen, etwa die ZVV. Die Automaten verweigern derweil bargeldlose Zahlungen. Das kann heutzutage wohl damit gleichgesetzt werden, dass sie ausser Betrieb sind. Daher meine Frage: Was gilt, wenn ausnahmslos alle Verkaufswege funktionsuntüchtig sind? Wie es mein Glück wollte, erwischte ich in dieser Nacht prompt eine Billettkontrolle. Gemäss dem VBZ-Mitarbeiter hätte ich nicht ins Tram einsteigen dürfen – auch wenn gerade um diese Zeit viele Verbindungen die letzten des Tages sind, und es keine Anzeichen dafür gab, dass die Zahlungen bald wieder funktionieren würden. Ich frage mich, ob das mit der gesetzlich verankerten Transportpflicht vereinbar ist. Schliesslich habe ich alle mir möglichen Bemühungen unternommen, ein Billett zu kaufen. Die Verkehrsbetriebe waren bloss technisch ausser Stande, mir dieses zu verrechnen. Die Episode endetet für mich mit Glück im Unglück: Der Kontrolleur konnte mir keine Busse ausstellen, weil auch seine App nicht funktioniert hat. Die SBB erachten es also anscheinend auch für unnötig, ihre Partnerbetriebe über Systemabschaltungen zu informieren. Die VBZ-Mitarbeiter hätten sich ihre Nachtschicht sparen können.

Daniel Saner, Ebikon