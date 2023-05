Leserbrief Die Spielchen der so genannten FCL-Fans «Trotz gesperrtem Gästesektor – FCL-Fans reisen nach Sion», Ausgabe vom 25. Mai

Nach den Ausschreitungen vom letzten Samstag und den verhängten Sanktionen unter anderem gegen die FCL-«Fans» verbreitete die Führung des FC Luzern am Dienstag die Meldung, «man sei «in einem guten Dialog mit den Fans und werde diesen «nun noch intensivieren, um sie von der Reise nach Sion abzuhalten.» Was verbreiten die sogenannten Fans einen Tag später: Sie rufen zur Reise nach Sion auf! Wie lange eigentlich will die Führung des FC Luzern diese Spielchen mit den sogenannten Fans noch mitmachen?

Sepp Lötscher, Emmenbrücke