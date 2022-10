Leserbrief Diese Zeitung lohnt es sich auch online zu lesen «Einsteigen, los gehts!» – wir testen die Määs», auf luzernerzeitung.ch ab 11. Oktober

«Einsteigen, los gehts!» – wir testen die Määs», auf luzernerzeitung.ch ab 11. Oktober Diese Zeitung ist eine, die es sich auch online anzuschauen lohnt. Die Luzerner Zeitung begleitet mich seit vielen Jahren und plötzlich wurde mir am Wochenende ein Beitrag zur Lozärner Määs auf ihrer Website vorgeschlagen, das mich begeistern konnte. Zwar war ich zunächst skeptisch, ob eine Herangehensweise mit einem Fernsehbeitrag in eine Tageszeitung gehört, doch die Skepsis löste sich schnell in Luft auf. Der Sprecher Robino führt charmant und mit Witz durch den Film. Da bekommt man wirklich Lust, die Määs zu besuchen. Wunderbar und grosses Lob an alle Beteiligten.

Lisa Stutter, Luzern