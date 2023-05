Leserbrief Ebikon setzt aufs falsche Rezept «Minus in Ebikon fällt deutlich kleiner aus», Ausgabe vom 17. Mai

Die Gemeinde Ebikon schliesst ihre Rechnung mit weniger Verlust ab als geplant. Umso unverständlicher die Schlussfolgerungen. Trotz stetigem Bevölkerungswachstum steigt der Steuerertrag nicht wie erhofft – dies seit Jahren. Nichtsdestotrotz setzt die Gemeinde noch immer auf die Karte Wachstum und zont in der revidierten Ortsplanung neues Bauland ein. Und obwohl riesige Investitionen in Schulbauten anstehen, will die Gemeinde den Steuerfuss nicht erhöhen. Mehr vom Gleichen ist im Fall Ebikon mehr vom Falschen!

Markus Aregger Co-Präsident Grüne Ebikon