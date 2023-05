Leserbrief Ein Dank an 400 Schulkinder und ihre Lehrpersonen «Im KKL singt das Schulzimmer», Ausgabe vom 16. Mai

400 enthusiastische Kinder präsentierten im KKL-Konzertsaal 1800 Zuhörern einen stimmungsvollen Auftritt. Das ins KKL verlegte «singende Schulzimmer» hat das Publikum, gross oder klein, in den Bann gezogen. Die Singenden und der Tausendfüssler Balthasar nahmen die Anwesenden auf stürmisch-feurige, aber auch romantisch hoffnungsvolle Abenteuer mit. Die Konzertbesucher waren begeistert. Die allseits zufriedenen Gesichter bestätigten es. Eine Standing Ovation war Ausdruck des verdienten Dankes an die Kinder und an die mitwirkenden Lehrpersonen von 20 Luzerner Primarschulklassen. 400 Kinder gaben allen ein freudvolles, musikalisches Geschenk mit auf den Heimweg.

Manfred V. Urech, Sankt Erhard