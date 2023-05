Leserbrief Verminderung der Staustunden am Gotthard muss primär Urnern zugutekommen «Ideenfeuerwerk gegen den Stau am Gotthard», Ausgabe vom 16. Mai

Der Report erwähnt das gebrochene Tabu der Erweiterung auf vier Spuren. Dieser Tabubruch ist wenig kreativ. Er setzt darauf, dass sich die Reisenden möglichst kurz im Kanton Uri aufhalten, statt möglichst lange. Das Tabu kann ohnehin frühestens 2032 gebrochen werden. Dies würde eine Volksabstimmung benötigen, mit der der Alpenschutzartikel gestrichen oder aufgeweicht werden müsste. Die grössere Kapazität des Gotthardtunnels würde die Staus zudem nach Luzern und auf die Axenstrasse vorverschieben. Das wirklich noch ungebrochene Tabu ist aber die Modernisierung des öffentlichen Verkehrs von Göschenen über Andermatt nach Disentis oder Brig.

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn MGB bedient Göschenen von Andermatt aus teilweise noch mit Zügen aus den 1950er-Jahren. Längere Züge und eine schnellere Fahrt nach Andermatt machen den öffentlichen Verkehr so attraktiv wie die Strasse durch die Schöllenenschlucht. Dazu zwingt die MGB die Reisenden, in Andermatt nach Brig und Disentis umzusteigen. Eine Verbindung von Zürich nach Luzern mit einmal Umsteigen in Göschenen direkt ins Skigebiet wäre auch mit einer Anreise mit Auto nicht zu toppen. Ferienreisende mit Gepäck und Skifahrende mit ihrem Sportgerät steigen jedoch beim heutigen Angebot lieber auf das Auto um. Dies äussert sich auch beim Modalsplit. 90 Prozent der Personen, die heute durch die Schöllenen fahren, nehmen das Auto. Wegen der schlechten Erschliessung des Urserntals setzen noch zu viele Urschner und Urschnerinnen sowie Auswärtige auf das Auto.

Ein zeitgemässes Angebot des öffentlichen Verkehrs könnte die Staubildung vermindern und die Anreise erleichtern. Ein Verminderung der Staustunden müsste vor allem den Einheimischen und ihren Gästen zugutekommen und nicht denjenigen, die den Kanton Uri möglichst schnell durchrasen wollen. Ziel muss es sein, in Göschenen (und den Orten drumherum) zu staunen statt davor zu stauen.

Kilian T. Elsasser, Göschenen