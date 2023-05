Leserbrief Energiewende muss sogar viel schneller gehen Zum Kommentar «Lob der Schweizer Gemächlichkeit», Ausgabe vom 17. Mai

Ich reibe mir schon die Augen, wenn Doris Kleck im Kommentar auf der Frontseite dieser Zeitung unsere langsamen Gesetzgebungsverfahren als Segen bezeichnet! Ohne Energiefachmann zu sein – aber mit einem einigermassen gesunden Menschenverstand – meine ich, dass solche Verfahren deutlich schneller abgeschlossen werden könnten. Heute dauert es durchschnittlich acht bis zwölf Jahre. Dazu müsste aber die Einsicht der dringenden Notwendigkeit vorhanden sein – sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit. Die Dekarbonisierung kann nur gelingen, wenn erneuerbare Energieträger zulegen können. Dass unser Stromnetz erneuert und erweitert werden sollte, weiss man schon seit Jahren. Aber die privaten Betreiber müssten viel Geld investieren. Solange jedoch kein Gesetz sie zu Anpassungen zwingt, werden sie nichts unternehmen, was ihre Gewinne schmälern könnte. Es ist also bestimmt kein Segen, wenn es Jahrzehnte dauert, bis neue Technologien – basierend auf neuen gesetzlichen Grundlagen – zum Tragen kommen können!

Peter Schneider, Herlisberg