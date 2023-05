Leserbrief Es wird zu heiss in Ebikon «So steuert Ebikon das Wachstum», Ausgabe vom 16. Mai

Ebikon liess 2020 eine Klimaanalyse erstellen und nahm an einer vom Bundesamt für Umwelt in Auftrag gegebenen, wissenschaftlichen Untersuchung des Klimawandels auf die Siedlungsentwicklung teil. Städte und Agglomerationen weisen höhere Luft- und Oberflächentemperaturen als ländliche Regionen auf. Gründe sind schlechte Durchlüftung, wenig Grünräume und eine starke Versiegelung. Dieses Phänomen wird als Hitzeinseleffekt beschrieben. Orte, an welchen der Handlungsbedarf wegen einer hohen Hitzebelastung besonders dringlich ist, und wo empfindliche Bevölkerungsgruppen betroffen sind, werden Hotspot genannt: in Ebikon die Kantonsstrasse, so der Abschlussbericht 2021. Als Massnahmen werden vorgeschlagen: Grünanteil erhöhen, Parkplatzflächen beschatten und begrünen, (teil-)entsiegeln, kühlende Strassenbeläge, Fuss- und Radwege durchgängig beschatten, Geschwindigkeitsbegrenzung.

Es geht nicht mehr um Steigerung der Lebensqualität. Vermehrte Hitzewellen und einzelne Hitzetage stellen eine zunehmende Gefahr für die Gesundheit dar, ein direkter Zusammenhang zwischen den erhöhten Temperaturen und Sterberaten ist belegt. Die Siedlungsentwicklung nach innen kann den Hitzeinseleffekt verstärken, wenn nicht parallel dazu Massnahmen in die Raumplanung einfliessen. Eine vorausschauende Stadtplanung ist daher essenziell. Mit den Instrumenten gesamtrevidiertes Bau- und Zonenreglement (BZR) und dem neuen Zonenplan wird dies nicht erreicht. Ausgerechnet in den neuen Artikeln «Siedlungsökologie und Resilienz Hitze» lehnte der Gemeinderat den Vorschlag ab, die vorgesehene, unverbindliche Kann-Formulierung durch «erlässt» zu ersetzen. Mit der Begründung: «Aufgrund der vielen übrigen grossen Projekte, die die Gemeinde in nächster Zeit zu erfüllen hat, hat die Ausarbeitung einer Verordnung nicht absolut oberste Priorität.» Ich lehne die Ortsplanungsrevision ab, weil sie die Gesundheit, unser höchstes Gut, nicht genug schützt.

Heidi Koch, Ebikon