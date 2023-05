Leserbrief Fragen zur Initiative für ein Stadtparlament «Sursee: Initiative sammelt Unterschriften», Ausgabe vom 2. Mai

Unsere Stadt Sursee wächst und geht mit der Zeit. So ist ein Stadtparlament zu prüfen, aber fairerweise auch kritisch zu hinterfragen. Zum Beispiel: Sind Personen, die sich den Besuch der wenigen Einwohnerversammlungen im Jahr nicht einrichten können, gewillter und mutiger, sich in langen Sitzungen einzubringen und auf sie vorzubereiten? Gelten hier dann nicht dieselben Verhinderungsgründe? Wurden die Mehrkosten und Verwaltungsaufwendungen eines Stadtparlamentes genügend ins Auge gefasst? Können sich die nichtgewählten Stimmberechtigten im Parlament wirklich weiterhin direkt einbringen wie an der Einwohnerversammlung? Müssen sie stattdessen zum Beispiel mit einer Volksmotion auf ihre Anliegen aufmerksam machen, ist dies ein aufwendiges politisches Unterfangen. Soll ich meine Termine einrichten und am Abend der Einwohnerversammlung beiwohnen? Oder soll ich meine Termine schieben, um in einem Parlament mitzuarbeiten? Das ist für mich eine Null-Summen-Rechnung. Und: Ein Stadtparlament ist keine Garantie für eine höhere Stimmbeteiligung. Diese kritischen Fragen sollte sich jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger offen und ehrlich stellen. Begeben wir uns also auf diesen Denkprozess, um unser Sursee weiterhin voranzutreiben.

Andrea Kaufmann, die Mitte Sursee