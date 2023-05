Leserbrief Frieden gibt es nur ohne Waffen «Neutralität: Und der Bundesrat bewegt sich doch», Ausgabe vom 25. Mai

Wir leben in einer Zeit, in der das Wort «Frieden» durch das neue Wort «Waffen» ersetzt wurde. Die Befürworter von Waffenlieferungen vergessen, dass diese Waffen nicht für den Frieden, sondern für das Töten von Menschen und Tieren hergestellt und erprobt wurden. Mit Waffengewalt kann man keinen Frieden herstellen, im Gegenteil, der Hass zwischen den Menschen wird mit ihnen immer grösser und brutaler. Seit Menschengedenken gibt es Kriege, einer grausamer als der andere und wir haben nichts gelernt, nicht wahrgenommen wie kostbar das Leben ist. Es ist so viel mehr als alles andere, was wir besitzen, denn es ist einzigartig, ein zweites wird uns nicht geschenkt. Oft und immer wieder werden wir vom Leben überrascht, manchmal positiv voller Freude, manchmal voller Schmerz und Trauer. Auch der Tod gehört zum Leben, der aber überrascht uns nur einmal. Wer weiss was für Regierungen in fünf oder zehn Jahren, die Welt beherrschen, wie das Klima sich verändern und das soziale Leben aussehen wird. Alle im Krieg getöteten Menschen werden es nie erfahren. Als in Vietnam der Krieg tobte, gingen die Menschen auf die Strassen, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Sie schrien «Lieber rot als tot» sie haben verstanden, dass das Leben wichtiger ist als die Politik. Es ist Krieg und keiner geht hin.

Eliane Maurer, Ruswil