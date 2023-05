Leserbrief Fussballchaoten als Gefahr für Buspassagiere Zu den Fussball-Ausschreitungen am vergangenen Samstag

Am Samstagabend genoss ich eine wunderschöne Aufführung der Oper «Don Giovanni», übertragen aus der Metropolitan Opera New York ins Filmtheater Verkehrshaus. Um 23 Uhr stieg ich beim Verkehrshaus in den Bus Richtung Schönbühl. Um 1 Uhr morgens standen wir immer noch vor dem Bundesplatz mit geschlossenen Türen und Blick auf das Chaos. Es gab kein Aussteigen. Es sei «brandgefährlich», hiess es. Um 2 Uhr morgens war ich zu Hause. Frage: Warum lässt man einen Bus unter solchen Umständen fahren und bringt Passagiere in solch eine Lage?

Erika Albert, Luzern