Leserbrief Gegen den zeitgeistigen Trend, einfach mal Tempo 30 einzuführen «Bundesgerichtsurteil zum Lärmschutz in Kriens: Das Urteil ist ein Meilenstein», Ausgabe vom 15. Mai

Die Aussagen von Alain Griffel erwecken den Eindruck, dass unsere kantonalen Behörden nach dem neusten Urteil des Bundesgerichts grossflächig Tempo 30 auf Hauptstrassen werden signalisieren können. Und dass die laufende Volksinitiative «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen» obsolet sei. Was natürlich keineswegs zutreffend ist. Das Bundesgericht beurteilt Rechtsfragen. Es ist nicht die obere Verkehrsanordnungsbehörde. Es hat zwar vereinzelt kantonale Verkehrsanordnungen geschützt, die auf Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einführten. Deshalb kann aber nicht von Bundesrecht, das kantonalem Recht vorgeht, gesprochen werden.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht eben Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen unter ganz klar umschriebenen Umständen als bundesrechtskonform betrachtet. Das bestreitet die Tempo 50-Initiative gar nicht. Sie will lediglich das aktuelle Bundesrecht, nämlich 50 km/h als Regelgeschwindigkeit, möglichst erhalten. Die Initiative will nicht, dass Lärm und Sicherheit zu kurz kommen. Sie will vielmehr, dass die Behörden Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen nur als eine von möglichen Alternativen prüfen. Das ist bereits heute geltendes Recht. Es besteht aber der zeitgeistige politische Trend, Tempo 30 ohne umfassende Prüfung anderer Lösungen einzusetzen und damit die Regel von Tempo 50 langsam zur Ausnahme werden zu lassen. Das wiederum ist aber bundesrechtswidrig. Es braucht diese Initiative, damit kein unerwünschter Flickenteppich von Tempo 30 und 50 auf unseren Hauptverkehrsachsen entsteht.

Daniel Keller, Kantonsrat SVP, Udligenswil, Kampagnenleiter Volksinitiative «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen»