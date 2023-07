Leserbrief Ich finde kein passendes Wort Zur Kontroverse um das Feldgebet von Muslimen

Als ich in der Zeitung das Foto mit den betenden Muslimen sah, freute ich mich. Schön, dachte ich. Und ich war mir sicher, dass ein entsprechender SVP-Kommentar nicht lange auf sich warten lässt. Und siehe da, in der Ausgabe vom 3. Juli kommt ein solcher postwendend. Kinderehen, Steinigungen, Scharia-Gerichte. Diese Prophezeiung der SVP dumm zu nennen, wäre den Schreibenden geschmeichelt. Ich finde kein passendes Wort. Hirnlos vielleicht. Krank eventuell. Beschränkt? Stupid? Geistesschwach? Vernunftwidrig? Hmm, schwierig. Auf jeden Fall grenzüberschreitend. In der gleichen Zeitung lese ich den Leserbrief von Marion Russek. Was passiert gerade mit uns allen. Ja, diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Was läuft hier – oder eben nicht. Ein Richtungswechsel muss nicht versucht, sondern gemacht werden. Einmal mehr, wir haben es in der Hand. Wir Wähler und Wählerinnen können diesen Richtungswechsel bewerkstelligen. Geht wählen! Aber nicht solche Leute, die Kommentare, wie oben zitiert, schreiben. Oder Mistgabeln an Bundesrätinnen verschenken. Es gibt ein altes Sprichwort. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber! Wir haben es in der Hand. Wählt die richtigen Köpfe für Bern. Köpfe, die im Hier und Jetzt leben und Probleme angehen und nicht, wie die SVP, nur fähig sind oben erwähnten Kommentar zu schreiben.

Ruth Bartlome, Hagendorn