Leserbrief Identitätsverlust für Littau «‹Littau› soll verschwinden», Ausgabe vom 11. Mai

Bis zum 31. Dezember 2009 war Littau eine eigenständige politische Gemeinde. In diesem geschichtsträchtigen Ort wurde einst stolz das 800-Jahr Jubiläum gefeiert. Bei der Fusion wurde zugesichert, dass die Namen weiterbestehen werden. Mit der Streichung der Haltestellen-Namen Littau ist nun geplant, Littau endgültig von der Landkarte zu löschen. Dies ist ein weiterer Identitätsverlust in einem Stadtteil mit weit unter 20 Prozent Stimmbeteiligung. Schade, dass sich niemand mehr an Versprechungen erinnert.

Rico De Bona, 6014 Luzern, a. Gemeinderat Littau