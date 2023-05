Leserbrief Ja zu höheren Firmensteuern Zur eidgenössischen Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer am 18. Juni

Die OECD-Mindeststeuer bedeutet eine Steuererhöhung für grosse, international tätige Unternehmen. 140 Staaten haben weltweit beschlossen, Unternehmen zu mindestens 15 Prozent zu besteuern. Hält sich ein Land nicht daran, dürfen andere Staaten die fehlende Besteuerung nachholen. Setzt die Schweiz die OECD-Mindeststeuer nicht um, können andere Staaten die fehlende Besteuerung einholen. Damit würden wir Steuereinnahmen in Milliardenhöhe ans Ausland verschenken. Der Bund und die Kantone können dieses Geld dringend gebrauchen. Fällt nämlich der Wettbewerbsvorteil der tiefen Steuern weg, muss die Schweiz die Mehreinnahmen in ihre Standortattraktivität investieren. Die Kantone können die Einnahmen dann in verschiedene Massnahmen zur Förderung von Arbeitsplätzen und Haushalten einsetzen. Sie müssen die Attraktivität des Standorts Schweiz weiterhin aufrechterhalten und die derzeitige Dichte an Unternehmen und Aktivitäten bewahren. Die zusätzlichen Steuerbeiträge der Firmen bleiben nur mit einem Ja zur OECD-Reform in der Schweiz.

Anna-Sophia Spieler, Geschäftsführerin FDP Stadt Luzern und Vorstand Jungfreisinnige Kanton Luzern