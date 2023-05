Leserbrief Schweiz: Lückenhafte Statistik bei Logiernächten «Der Tourismus vergisst die Coronakrise», Ausgabe vom 10. Mai

Die Zahl der touristischen Übernachtungen in der Schweiz beträgt insgesamt deutlich mehr als 80 Millionen. Die Statistik, die im vergangenen Jahr 38,2 Millionen Logiernächte auswies, zählt jedoch im Wesentlichen nur Hotelübernachtungen. Statistisch nur teilweise erfasst werden die Nutzung und der Mehrwert der weit über 500000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen, die nicht vermietet werden. Sie generieren durchschnittlich etwa 120 bis 160 Übernachtungen pro Wohnung und Jahr. Nicht nur Personen aus der Schweiz, auch ausländische Staatsangehörige, insbesondere viele europäische Gäste bevorzugen heute eigene Ferienwohnungen. Sie nutzen diese im grösseren Familienkreis. Nicht nur diese Logiernächte fehlen in der Tourismusstatistik. Auch die mit der zunehmenden Mobilität immer wichtigeren Tagesgäste fehlen dort. Dies betrifft und verfälscht fast jede Aussage über den Tourismus. Korrekte Zahlen zu nennen, ist mangels Daten in vielen Zusammenhängen nicht mehr möglich. Auch in den Hotels könnten mehr Gäste das Leben geniessen. Schon vor 1990 verbrachten ähnlich viele Leute wie heute ihre Ferien ihre Ferien in unseren Hotels. Dagegen boomen Zweitwohnungen. Statistik und ihre Deutung ist und bleibt auf diese Weise schwierig. Mangels Erhebung im Bereich Tourismus sind gute Resultate bei vielen Aussagen eher Zufall.

Rolf Walther, Zürich, Gründungsmitglied der

Allianz Zweitwohnungen Schweiz