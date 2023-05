Leserbrief Luzern mit Roter Laterne bei Baugesuch-Erledigung «Stadt Luzern: Wenn sich das Bauamt zu viel Zeit lässt», Ausgabe vom 12. Mai

Die Reaktion von Baudirektorin Manuela Jost auf das dringliche Postulat 261 zum 15-jährigen Malaise im Baugesuchswesen erfolgt in bekannter Manier: Mit schrägen Vergleichen versucht sie, das Problem zu vernebeln. Ihr Vergleich mit der Grossstadt Zürich ist unzulässig. Bekanntermassen gelten nur Winterthur und St. Gallen aufgrund ihrer Einwohnerzahl und Wirtschaftsstruktur als echte Vergleichsgrössen zu Luzern. Hier zeigt eine Erhebung von Docu Media/Fahrländer Partner (zitiert nach Avenir Suisse, 19. September 2021) für die Jahre 2013 bis 2017 – als Manuela Jost längst im Amt war – das bekannte Bild: Luzern weist die deutlich längeren Erledigungsfristen auf als die beiden anderen Städte.

Dauerte es in St. Gallen bis zur Baubewilligung für eine Renovation einer Geschäftsliegenschaft 80 Tage, benötigte sie in Luzern 180 Tage. In Winterthur erhielt man eine Baubewilligung für einen Neubau im Wohnbereich nach durchschnittlich 165 Tagen, in Luzern erst nach 220 Tagen. Trotz der Finanzspritze von 5,1 Millionen Franken im Jahr 2020 durch den Grossen Stadtrat haben sich die ungenügenden Luzerner Werte in den Jahren 2021 und 2022 nochmals verschlechtert. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Luzerner Baudirektion sich auf die Rechtskontrolle beschränken und sich nicht in Ermessensfragen einbringen würde. Der Luzerner Stadtrat will beim Umweltschutz, beim Energiesparen sowie bei den Angeboten für Betagte nationale Spitze sein. Bei der Baugesuchserledigung trägt Luzern hingegen seit Jahren die Rote Laterne. Dies richtet grossen volkswirtschaftlichen Schaden an und behindert unter anderem den gemeinnützigen Wohnungsbau.

Silvio Bonzanigo, Luzern, Grossstadtrat (parteilos)