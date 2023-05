Leserbrief Telefon 143: Mehr Menschen in Not, aber deutlich weniger Spenden «Psychischen Krankheiten vorbeugen», Ausgabe vom 25. April

Medien berichten, dass Menschen in einer psychischen Krise aktuell oft Wochen auf ein therapeutisches Erstgespräch warten müssen. Da sich psychische Krisen nicht an Wartelisten und Bürozeiten halten wird in diesem Zusammenhang dann regelmässig auf’s Telefon 143 hingewiesen, wo Ratsuchende an 365 Tagen rund um die Uhr anrufen können und Hilfe erfahren. Entsprechend den Medienberichten hat in letzter Zeit die psychische Not massiv zugenommen. Deshalb las ich den neuen Jahresbericht des Telefon 143 diesmal etwas genauer. Dort ist zu lesen, dass im vergangenen Jahr das 143 offenbar mehr als 18000 Mal angerufen wurde. Um den starken Zuwachs auffangen zu können mussten die 60 ehrenamtlichen Telefonberatenden offenbar zusätzliche Dienste einschieben. In fast 600 Gesprächen sei es um das Thema Suizid gegangen. Besonders die Zahl der Hilfesuchenden unter 18 Jahren habe drastisch zugenommen. Erschrocken bin ich über die Jahresrechnung. 2022 sind die Spenden um mehr als die Hälfte eingebrochen und auch die Unterstützungsbeiträge von Institutionen nahmen deutlich ab. So klaffte offenbar Ende 2022 ein grosses Loch in der Kasse. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum, die sechs Zentralschweizer Kantone zusammen lediglich Beiträge im Umfang von 1,7 Prozent des Budgets gesprochen haben. Welche Kosten würden wohl anfallen, wenn vergleichbare Hilfsangebote von den kantonalen Gesundheitsdiensten erbracht werden müssten?

Ludwig Martin-Reutimann, Ruswil