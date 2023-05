Leserbrief Nicht alle Kinder gehören in Normalklassen «Wo sind Kinder mit einer Behinderung am besten aufgehoben?», Ausgabe vom 23. Mai

Ich habe diesen Gastbeitrag mit Interesse gelesen. So, wie das Herr Achermann schreibt, ist die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention sicher kaum gemeint. Es müssen nicht sämtliche Kinder in Normalklassen eingeteilt werden. Wohl aber in diejenigen Schulhäuser, welche von allen Schülerinnen und Schülern besucht werden. Im Kanton Zürich beispielsweise gab es früher Gemeinden, welche ihre Kleinklassen in separaten Gebäuden führten. Dies bewirkte, dass nur schon die Erwähnung eines bestimmten Schulhausnamens im Zusammenhang mit einem Kind im Alltag viel Unheil anrichtete. Es ist deshalb richtig, dass man mit dieser Praxis aufhörte. Hingegen wäre es völlig falsch, ausnahmslos alle Kinder, «wirklich alle», wie der Autor erklärt, den Normalklassen zuzuteilen. Solche beispielsweise, die ständig nur stören, den ganzen Betrieb negativ beeinflussen und die Lehrperson zur Verzweiflung bringen, können oft halt mit dem besten Willen nicht mehr toleriert werden. Ebenso fühlen sich manche integrierten schwächer Begabten in der Normalklasse selber gar nicht wohl, obwohl man meint, ihnen damit Gutes zu tun. Sie bleiben trotz aller Bemühungen stets ein Spezialfall und leiden darunter, erleben zu müssen, dass die andern immer besser sind. Klein- oder Förderklassen bieten in solchen Fällen oft weit bessere Lösungen. Herr Achermann hat eine ganze Reihe schöner, eindrücklicher Sätze aus internationalen Konventionen zitiert, aber auch auf diesem Gebiet ist es wie in vielem: Theorie und Praxis sind zwei sehr verschiedene paar Schuhe.

Hans-Peter Köhli, Zürich, pensionierter Mittelstufenlehrer