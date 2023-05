Leserbrief Obwalden: Wofür die grösste Glocke jeden Mittwoch läutet «Grosse Glocken: Ein Schwergewicht feiert Geburtstag», Ausgabe vom 5. Mai

Mit 24 Tonnen Gewicht war der «Dicke Pitter» im Kölner Dom bis 2016 die grösste freischwingende Glocke der Welt. Auch die Schweiz wartet mit einigen imposanten Exemplaren auf. Dies durften wir dem erwähnten Bericht entnehmen. Dort stand auch, dass im Kanton Obwalden die Maria-Königinnen Glocke mit 4996 Kilogramm die Schwerste ist im Bruder-Klausen-Land. Nach kleiner Recherche in unserem Dekanat darf ich aber berichtigen: Die schwerste Glocke in Obwalden läutet in der Pfarrkirche Alpnach mit 5033 Kilogramm. Sie ist benannt nach Maria Magdalena und trägt ein Bild von Bruder Klaus und dem Heiligen Valentin und die Aufschrift: «Friede den Lebenden, Ruhe den Verstorbenen, Ehre den Heiligen.» Diese Glocke läutet speziell jeweils am Mittwoch um 12 Uhr ins Land hinaus, als Erinnerung daran, dass wir in Europa wieder Frieden unter den Völkern wollen. Für mich heisst das: Sie soll uns motivieren, Gebete und nicht Waffen in das momentane Kriegsgebiet der Ukraine zu senden. So soll, mit der Fürsprache von Bruder Klaus, der Geist des Friedens in den Osten Europas getragen werden. Vielleicht gibt es ja in Zukunft weitere Glocken, zum Beispiel den Dicken Pitter, die als Relaisstation miteingesetzt werden, damit die Friedenstöne mit den Gebeten bis nach Moskau kommen können.

Billy Langensand, Alpnach