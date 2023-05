Leserbrief Physiotherapeuten brauchen mehr Geld «Frust in Physiotherapien: Mehr Arbeit, wenig Lohn»,

Ausgabe vom 27. April

Seit mehr als 100 Jahr gibt es die Physiotherapie in der Schweiz. Ich habe meine Praxis 1993 in Triengen gegründet. Damals war es noch so, dass meine Patienten und Patientinnen nicht wussten, was die Physiotherapie alles beinhaltet. Heutzutage sieht das ganz anders aus. Seit 2006 ist die Physiotherapie akademisiert auf Fachhochschulstufe. Wir behandeln seitdem «evidenzbasiert». Wir haben ein Bachelor-Titel und viele von uns haben einen Master in einem der vielen Fachgebiete der Physiotherapie. Wie im Bericht erwähnt, wurden jedoch unsere Löhne immer noch nicht angehoben. Seit Jahren finden wir keine Schweizer Physiotherapeuten mehr. Das Resultat sind Wartelisten von mehreren Wochen, weil nicht genügend Schulen vorhanden sind. Mittels kostenintensiven Vermittlungsbüros werden nun ausländische Physiotherapeuten in die Schweiz gebracht.

Die Kosten für unsere Praxis sind heute 30 Prozent höher als noch im Jahr 1993, die Löhne unserer Physiotherapeuten jedoch stagnieren. Um kostendeckend zu arbeiten, ist unsere Praxis zusätzlich am Samstag und am Abend bis 21 Uhr offen. Berichte im Auftrag der Krankenkasse oder des Arztes werden nicht honoriert, Wegpauschalen für unsere Heimpatienten nicht bezahlt. Die Politik unterstützt uns nicht, obwohl wir einen sehr wichtigen Platz einnehmen im Gesundheitswesen. Es wäre nun dringend an der Zeit, dass die Kantone und die Politik uns Physiotherapeuten unterstützen, denn sonst wird es unseren Beruf irgendwann nicht mehr geben.

Ard van Duuren, Triengen