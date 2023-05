Leserbrief «Prioris»-Glasfaserprojekt ist extrem teuer «Kanton unterstützt schnelleres Internet auf dem Land», Ausgabe vom 13. Mai

Abgelegene Gebiete sollen schnelles Internet erhalten, das ist sinnvoll und notwendig. Das Projekt Prioris will ein flächendeckendes Glasfasernetz in 21 Gemeinden der Region Luzern West realisieren. Die Idee ist, dass die Telecom-Provider dieses sehr teuer zu erstellende Netz nutzen und dafür eine Miete bezahlen. Zahlen müssten auch die Gemeinden und Haushalte mit einmalig hohen Frankenbeträgen. Prioris will das Projekt mit einer ausländischen Partnerfirma realisieren.

Prioris dauert lange und erzeugt Kosten, die die Haushalte in heute gut erschlossenen Gebieten solidarisch mitberappen müssten. Ist das der richtige Weg? Ganz klar, Nein! Der Markt sorgt dafür, dass die Infrastruktur der heutigen Provider die Kundenbedürfnisse abdeckt. Die langen Strecken im Netz bestehen seit langem aus Glasfasern. Das letzte Stück vom Netzknoten bis zum Gebäude besteht zu 45 Prozent auch aus Glasfasern. Der Aufbau einer weiteren Breitbandplattform wäre volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Grundversorgung im Fernmeldebereich obliegt dem Bund. Schon ab 2024 wird die Internet-Grundversorgung stark angehoben. Die Kostengrenze wird auf 60 Franken pro Monat festgelegt. Auf kommunaler Ebene besteht daher kein Handlungsbedarf. Für die Erschliessung von abgelegenen Gebieten gibt es technische Breitbandinternet-Lösungen, nämlich Fixed Wireless Access. Das ist eine 4G-, 5G-Drahtlosverbindung für feste Standorte.

Seit kurzem gibt es Satelliteninternet mit guten Übertragungsraten und auch schnellen Reaktionszeiten, zum Beispiel Starlink. Einzelne Nutzer klagen über langsames Internet und sind der Ansicht, dass die Glasfaser alle Probleme löst. Eine ungenügende Performance kann jedoch auch andere Ursachen haben. Es mag sein, dass die Idee von Prioris für sehr ländliche Gemeinden einen Mehrwert bedeuten kann, nicht jedoch für die meisten der 21 beteiligten Gemeinden.

Norbert Estermann, Egolzwil, n-est.ch