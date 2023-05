Leserbrief Protest gegen Schottergärten-Projekt «Luzern und Kriens: Gärten sollen grüner werden», Ausgabe vom 11. Mai

Ich schätze, dass die Fläche der in Kriens vorhandenen Schottergärten in etwa derjenigen des neu erstellten, total versiegelten Stadtplatzes entspricht – inklusive Veloparkplatz. Demzufolge könnten die angedachten Massnahmen zuerst auf der gemeindeeigenen Liegenschaft der Bevölkerung zur Beurteilung vorgestellt werden. Auch beim Vorplatz von Werkhof und Feuerwehr im Oberdorf könnte gepröbelt werden, welche Art der Ökologie bei Platzverwendung am geeignetsten wäre. Die Rasenflächen des Krienser Schwimmbads und Spielplatzes Langmatt, die ebenfalls wegen der intensiven Pflege sehr monoton wirken, könnten abwechslungsreiche Flora für die Fauna ebenfalls gut vertragen. Es wäre zu begrüssen, wenn diese ökologischen Verbesserungen zuerst bei gemeindeeigenen Grundstücken umgesetzt würden, bevor man an Gesetze für Privatgärten denkt.

Hans Gassmann, Obernau