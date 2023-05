Leserbrief Stadt Luzern: Geld für alle statt für wenige Zum Leserbrief «Verantwortungslose Finanzpolitik in der Stadt Luzern», Ausgabe vom 19. Mai

Markus Fuchs schreibt in seinem Leserbrief, in der Stadt Luzern sollen «schlappe 14,6 Millionen Franken an alle Einwohner der Stadt Luzern – ob Säugling oder Greis – verteilt werden»: Er reklamiert, «dass damit Tausende von Gutgestellten Geld erhalten, das sie nicht benötigen». Bei einer Steuersenkung erhalten aber viele Gutbetuchte mehr als 173 Franken in die überfüllten Geldbeutel. Ich kann es kaum glauben, dass immer noch die Mär vertreten wird, eine Steuersenkung habe etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Säuglinge bezahlen bekanntlich überhaupt keine Steuern und Greise zahlen oft kaum welche. Auch sie aber sind Einwohner dieser Stadt. Umso mehr ist es höchste Zeit, dass (erstmals) ein guter Auszahlungsmodus etabliert wird. Endlich wird, wenigstens in der Stadt Luzern, dem Slogan der SP (Sozialdemokratische Partei), «für alle statt für wenige», nachgelebt!

Rolf T. Spörri, Luzern