Leserbrief Schule: Der administrative Aufwand ist zu gross «Von pädagogischen Heiligtümern», Ausgabe vom 1. Mai

Carl Bossard analysiert in seinem lesenswerten Artikel das Kernproblem des Lehrermangels. Seit mehr als zehn Jahren bin ich einen halben Tag pro Woche in einer 5./6. Klasse als Senior im Klassenzimmer tätig, und zwar im Luzerner Stadtteil mit Kindern aus etwa 80 Nationen. Die Feststellungen von Carl Bossard kann ich nur bestätigen. Die Schule ist leider zu einem Experimentierfeld geworden. Ich erlebte «meine» Lehrperson vor und nach Einführung des Lehrplans 21, früher noch in der 5. und ein Jahr später mit denselben Lernenden in der 6. Klasse. Beide Klassen lernen zusammen mit Kindern, die eigentlich in eine Kleinklasse oder Sonderschule gehören würden, oder vermehrte IF-Begleitung bräuchten. Aber woher diese nehmen?

Allein in der Stadt Luzern sind mehr als 100 Volksschulstellen offen. Fraglich ist, wie es nach den Sommerferien aussieht. Als ich Kantonsrat war, überliess ich den Bildungsbereich anderen Fraktionsmitgliedern. Aber seit ich den Schulbetrieb 1:1 erlebe, bereiten mir die Zustände echt Sorgen. Deutsch ist für viele Kinder die erste Fremdsprache. Warum also dazu noch Englisch und Französisch? Und wozu der viel zu grosse administrative Aufwand, den Lehrkräfte «nach oben» betreiben müssen? Etwa 30 Prozent der Arbeitszeit werden für Administratives, Statistiken, Sitzungen aufgewendet. Ein Heer von Analysierenden befasst sich mit den Ergebnissen, um daraus neue und nicht immer bessere Vorgaben zu kreieren!

Dass immer mehr Lehrpersonen aus dem Beruf aussteigen oder nur im Teilpensum arbeiten, erstaunt nicht. Es kann nicht allein am Lohn liegen, wobei der Kanton Luzern auch hier etwas aufzuholen hätte! In jedem Betrieb werden Neuerungen evaluiert. Wenn man aber feststellt, dass ein Wechsel nicht oder nur teilweise funktioniert, dann wird dieser gestoppt. Ich stimme Carl Bossard zu: Die pädagogischen Heiligtümer müssen enttabuisiert werden!

Hansjörg Eicher, Luzern, Co-Präsident SP60+ Kanton Luzern