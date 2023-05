Leserbrief So würde die Schweiz elegant von der Neutralität erlöst «Neutralität? Bundesrat reitet auf totem Ross», Ausgabe vom 1. Mai

Bereits in früheren Ausgaben dieser Zeitung haben prominente Leute klar und mutig ihre differenzierte Haltung gegenüber der «Schweizer Neutralitätsinterpretation» zum Ausdruck gebracht. Auch zahlreiche europäische Staaten bekunden Mühe mit dem engstirnigen Neutralitätsverständnis der Schweizer Regierung. Letzte Woche haben sich in dieser Zeitung erneut zwei Persönlichkeiten äusserst kritisch – aber durch klare Fakten untermauert – zum kontrovers diskutierten Thema geäussert, die Sicherheitsexperten Thomas Mohler und Thomas Kessler.

Bekanntlich halten schon seit längerem diametrale Auslegungen des Neutralitätsgesetzes die Schweizer Regierung auf Trab. Selbst bei Juristen wird es unterschiedlich interpretiert. Es ist davon auszugehen, dass vor allem diejenigen Länder, die der Ukraine gerne mit ihrem Kriegsmaterial (Made in Switzerland) helfen würden, die in der Schweiz laufenden Dispute auch verfolgen. Umso erstaunlicher mag es erscheinen, dass diese Staaten nicht «Manns genug sind» das schweizerische Weitergabeverbot halt einfach und selbstbewusst zu ignorieren. Dies, weil sie das Überleben der malträtierten Ukraine definitiv höher gewichten als ein kaum begreifliches und – vor allem für die jetzige Situation – deplatziertes Verbot zu übertreten.

Also, liebe Regierungen von Deutschland, Dänemark, Spanien! Habt doch endlich etwas mehr Mut! Für eure Courage werdet ihr – nicht nur aus der Ukraine, sondern auch von der halben Welt Dank und Anerkennung ernten. Und das Unglaubliche an der ganzen Sache: Der Schweizer Regierung wäre der so schwierige Entscheid betreffend Neutralitätsverletzung elegant abgenommen. Sie wäre plötzlich erlöst worden von ihrer selbst aufgeladenen Schuld, weil ihr – völlig uneigennützig – den sonst der Schweiz zugedachten Schwarzen Peter auf euch geladen hättet.

Niklaus Rohrer, Luzern