Leserbrief Solarzellen sind teuer und haben auch sonst Nachteile «Ist der Glättli hyper-optimistisch?», Ausgabe vom 13. Mai

So so, der Grünen-Präsident Balthasar Glättli fordert auf allen neuen und umgebauten Häusern eine Solarpflicht. Doch woher kommen die Solarpanels? Viele werden aus China importiert. Werden sie mit dem Velo geliefert? Woher kommt so viel Material? Wie lange halten Solarpanels und wie werden sie entsorgt oder recycelt? Der Staat (wir Steuerzahler) sollen wieder mal bezahlen. Hat der Staat denn nach Corona keine Schulden? Zudem sehen diese mit Solarzellen verbauten Gebäude gar nicht schön aus. Dann, wenn es mal wieder nicht so viel regnet und die Sonne scheint, wird man extrem geblendet, je nach Winkel der Panels und Sonnenstand. Zu allerletzt: Die Umweltverbesserer wollen in den Städten keinen Beton und keine Teerböden mehr, weil diese Wärme abgeben. Es soll alles begrünt werden. Die Solarpanels werden aber auch heiss. Doch davon spricht ja kein Grüner. Diese wollen nur vom Klimahype profitieren, sprich, mehr Mitglieder, mehr Macht.

Andy Wespi, Obernau