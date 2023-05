Leserbrief Stadt Luzern: Unzeitgemässe Ortstafeln «Ortsnamen bei VBL-Stationen: ‹Littau› soll verschwinden», Ausgabe vom 11. Mai

Der Bericht über Stationsnamen der VBL erinnert mich an gewisse Ortstafeln. Auf der Strecke Reussbühl-Fluhmühle sieht man die Tafel «Luzern», als ob Luzern erst dort beginnen würde. Seit der Fusion von Littau und Luzern weiss man, dass die Stadt nicht erst am Kreuzstutz beginnt, sondern schon in Reussbühl, an der Emmen-Brücke. Vielleicht ist für die Ortstafeln der Kanton zuständig.

Friedrich Bachmann, Luzern