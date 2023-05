Leserbrief Über Ursache und Wirkung bei Strom und Klima – und wie Gotthelf gestimmt hätte Zur nationalen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Erneuerbare Energien sind das Schlagwort der Zeit. Weltverbesserer schreien nach Solaranlagen und Windparks, ohne deren Probleme zu kennen. Doch ein paar Solaranlagen im Quartier, und schon ist die Transformatorenanlage zu klein und muss ausgebaut werden. Unsere ganze Infrastruktur ist auf die bestehenden Grosskraftwerke ausgelegt und nicht auf die Solaranlagen und Windparks.

Kürzlich ging die Meldung durch den Blätterwald, dass in ein paar Jahren mit 2,8 Millionen E-Fahrzeugen zu rechnen sei, nebst den Tausenden von Wärmepumpen. Hat schon jemand ausgerechnet, wie gross die dafür benötigte Energiemenge sein wird? Ich bin auf zusätzlich zwei AKW Beznau I + II gekommen. Diese Energiemenge ist im Winter niemals mit Solaranlagen zu erreichen. Hier kann ich mitreden, da ich eine Anlage auf dem Dach habe. Im Sommer erreicht sie an sonnigen Tagen 60 kWH und im Winter 0,37 kWH. Dies ergibt einen Wirkungsgrad von 0,006. Um meinen Stromverbrauch decken zu können, müsste meine Solaranlage statt 44 m2 satte 1400 m2 gross sein.

Ein Musterbeispiel ist das Drama um die Solaranlage Grengiols. Wenn solche Anlagen geplant werden, sollten Fachleute und nicht Parlamentarier die Planung und Umsetzung durchführen. Als Bürger bemängle ich das Schweigen der Stromlobby. Diese Fachpersonen müssten die Bevölkerung aufklären. Auf genügend und bezahlbaren Strom ist die ganze Wirtschaft angewiesen.

Kurt Limacher, Meggen

Nicht oft begegnen einem Ursache (Formel-1-Rennen in Imola, letzte Seite) und Wirkung (Überflutungen in Imola, Seite 1) so plakativ wie in der Ausgabe vom 19. Mai. Selbstverständlich ist dieses eine Autorennen nicht die einzige Ursache für das Desaster, das die Bevölkerung in der Emilia Romagna gerade erlebt. Es steht vielmehr stellvertretend für die Sinnlosigkeit des Motorsports, bei dem die Fahrzeuge meistens am Ende genau dort stehen, wo sie gestartet sind. Auch nach noch so vielen Kilometern. Nun haben sich die Rennverantwortlichen auf die Suche nach einer Ersatzpiste begeben. Hoffentlich finden sie dabei auch einen Ersatzplaneten, denn dieser hier wird langsam ungemütlich, auch für uns Menschen. Alle, die Erbarmen mit den armen Formel-1-Piloten haben, werden ein Nein zur Klimainitiative einlegen. Alle anderen aber, denen das Schicksal der italienischen Bevölkerung und der übrigen Welt nicht egal ist, stimmen Ja.

Heinz Honauer, Grafenort, Vorstandsmitglied WWF Unterwalden

Das Klimagesetz wird die Energiekosten massiv verteuern. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schon jetzt haben Familien, Rentner, Mieter, Landwirte und KMU mit den massiv steigenden Energiekosten zu kämpfen. Bei einer Annahme des Gesetzes wird sich diese Situation weiter zuspitzen. Die Schweiz hat in den letzten zehn Jahren den CO2-Ausstoss pro Kopf trotz enormer Zuwanderung massiv gesenkt. Wer nun glaubt, die Schweiz können das Weltklima retten, der irrt sich gewaltig. Die Schweiz ist auch nicht verpflichtet eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einzunehmen. Für das sind wir schlichtweg zu klein. Da gäbe es andere Länder wie die USA, China und Indien, die es weitaus nötiger hätten. Warum wollen wir uns ein Klimagesetz aufhalsen, das die Energiekosten verteuert, unseren Wohlstand gefährdet, jedoch dem Weltklima herzlich wenig hilft? Ich stimme Nein.

Urs Amstad, Landrat SVP, Beckenried

Die Schweizer Wirtschaft hat beim Klimaschutz in den letzten Jahrzehnten bereits grosse Fortschritte gemacht. Und auch im Kanton Luzern sind wir dank dem Drive von Umweltdirektor Fabian Peter gut unterwegs. Für den weiteren Weg hin zu Netto-Null ist ein Ja zum Klimaschutzgesetz unabdingbar. Mit einem Ja werden Unternehmen und Branchen, die eigene Fahrpläne zur Erreichung des Netto-Null-Ziels ausarbeiten, vom Bund fachlich unterstützt. Darüber hinaus können sie von der finanziellen Förderung für neuartige Technologien profitieren. Das Gesetz setzt somit die richtigen Anreize, damit Unternehmen sinnvolle Klimaschutz-Massnahmen realisieren können. Es verzichtet dabei auf Verbote, Vorschriften oder höhere Steuern. Das ist ein liberaler und wirtschaftsfreundlicher Ansatz, den ich als Unternehmer mit einem Ja gerne unterstütze.

Thomas Meier, FDP-Kantonsrat und Unternehmer, Schenkon

«Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Grosskindern zu Lehen.» Dieses Zitat des alten Indianerhäuptlings mahnt uns, Sorge zu tragen zu unserem Planeten. Doch wir verhalten uns, als ob es den Klimawandel nicht gäbe oder er das Problem der anderen wäre. Diese sollen sich zuerst einmal bewegen. Und wenn überhaupt, was kann die kleine Schweiz denn schon ausrichten auf dieser grossen Erde? Es sei darum an Jeremias Gotthelf erinnert; er sagte: «Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland». Der Indianerhäuptling und Jeremias Gotthelf, sie würden Ja sagen zum Klimaschutzgesetz.

Ruedi Lustenberger, Romoos