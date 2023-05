Leserbrief Unfrieden in Littaus Kirche «Bei Littaus Katholiken rumort es gewaltig», Ausgabe vom 17. April

Mit grossem Bedauern stellen wir fest, wie viel Wertvolles aus der Pfarrei St. Theodul in Littau verschwindet. Pfarreileitung und Kirchenrat begegnen den Pfarreimitgliedern, die sich für den Frieden und das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen einsetzen, mit Unverständnis. Es schmerzt zuzuschauen, wie so vieles durch Unfrieden verloren geht, was einmal im christlichen Sinn aufgebaut wurde. Über 40 Jahre lang waren wir in der Pfarrei in verschiedenen Sparten ehrenamtlich tätig. Zudem übte mein Gatte das Amt des Pfarreisekretärs während 12 Jahren mit Freude und Zufriedenheit aus. Auch nach seiner Pensionierung stellte er sich gerne als Aushilfe zur Verfügung. Wir kannten unsere Pfarrei als einen Ort, wo man sich mit Respekt und gutem Willen begegnete. Das Seelsorgeteam unterstützte die Freiwilligen und umgekehrt. Es machte Freude den christlichen Glauben zu leben und weiterzugeben. So viele gute Ideen fanden den Weg zu den Herzen der Gläubigen. Das Gute, was auch heute in der Pfarrei noch existiert, zum Beispiel die Futterkrippe, schätzen wir und danken dafür. Wir hoffen trotz Unversöhnlichkeiten auf die Kraft des Heiligen Geistes auf Frieden und Versöhnung.

Heidi und Theo Pfoster, 6015 Luzern