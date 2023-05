Leserbrief Verantwortungslose Finanzpolitik in der Stadt Luzern «Alle in der Stadt Luzern erhalten je 173 Franken»,

Ausgabe vom 17. Mai

Nun liegt er also vor, der Bericht und Antrag des Stadtrates. Zuerst redeten die Linken von «Krisengeld«, jetzt soll die Kaufkraft gestärkt werden. Tönt vielleicht ein bisschen besser, aber unsinnig ist die Übung allemal. Schlappe 14,6 Millionen Franken sollen an alle Einwohner der Stadt Luzern – ob Säugling oder Greis – verteilt werden, und das mit einem riesigen administrativen Aufwand. Hat sich die Linke auch Gedanken darüber gemacht, dass damit Tausende von Gutgestellten Geld erhalten, das sie nicht benötigen? Eine Steuersenkung wäre nachhaltiger, einfacher und würde auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Bedenkt man, dass der Grosse Stadtrat im letzten November auch noch beschlossen hat, über eine Million Franken für Entwicklungshilfe aufzuwenden (nota bene eine Bundesaufgabe!), also mehr als zehnmal soviel wie bisher, so kann man nur noch den Kopf schütteln. Eine solche Finanzpolitik ist verantwortungslos.

Markus Fuchs, Luzern