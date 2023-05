Leserbrief Warum sind so viele Kinder verhaltensauffällig? «Sie gehören nicht in Privatschulen», Ausgabe vom 3. Mai

Es ist immer wieder zu lesen und zu hören, dass es immer mehr verhaltensauffällige Kinder gebe, die das Schulsystem belasten. Kinder kommen aber nicht mit «Verhaltensstörungen» zur Welt! Ich erlebe als Heilpädagogische Früherzieherin ein grosses Tabu hinter der Frage, warum es denn die Zahl solcher Kinder steigt, die sich aus unserer Perspektive «gestört» verhalten. Als gängigen Gründe werden oft Bevölkerungswachstum und differenziertere Diagnosestellungen genannt. Müssen wir uns nicht auch fragen, wie sich das Umfeld der Kinder verändert hat? Was ist mit der digitalen Welt, in der bereits unsere Kleinsten immer mehr leben? Was mit der Strahlenwirkung auf deren Gehirnentwicklung? Was mit dem wirtschaftlichen und sozialen Druck auf viele Eltern? Man könnte noch weitere Gründe aufzuzählen. Ach, und da war ja noch etwas. Ja, genau, die Corona-Massnahmen und die anderen aktuellen Krisen. Aber darüber wird nicht geschrieben, das ist ein Tabu. Nebst dem Ausbau von Fachstellen für Kinder und Jugendliche sollten wir mindestens genauso intensiv dafür sorgen, dass wir die vergangenen Jahre reflektieren, und aus dieser besonderen Zeit lernen! Wir mussten wegen der Zehntagequarantäne und gesperrten Spielplätzen Verhaltensweisen an den Tag legen, die vor ein paar Jahren noch als völlig grotesk eingeordnet worden wären. Sie wären von den Behörden in einer normalen Lage wohl nie gutgeheissen worden. Das darf sich nie wieder wiederholen!

Manuela Bucher-Renggli, Heilpädagogische Früherzieherin, Kriens